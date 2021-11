ANCONA – Domenica da dimenticare per Ancona Matelica, Fermana e Vis Pesaro tutte sconfitte e tutte dopo aver subito tre reti contro Entella, Teramo e Reggiana. I dorici sono alla seconda sconfitta consecutiva, la terza se si conta anche quella di Coppa Italia, e negli ultimi quattro turni hanno raccolto solo un punto. I canarini interrompono la mini striscia di due vittorie filate. La Reggiana fa la voce grossa al Benelli e stende i biancorossi di Banchini.

I risultati

ANCONA MATELICA – ENTELLA 1-3 (Del Sole al 6′ st (AM); Magrassi al 15′, 18′ pt, Cleur al 36′ st (E))

VIS PESARO – REGGIANA 0-3 (Cauz al 33′ pt, Lanini al 23′ st, Zamparo al 32′ st)

TERAMO – FERMANA 3-2 (al 4′ pt Viero, all’ 8′ st Mungo, all’ 11′ st Rosso (T); Marchi al 20′ st su rig., Nepi al 47′ st (F))

Le formazioni

Colavitto sorprende: dal primo minuto il centrocampo titolare dell’ultimo mese e mezzo, con Papa e Delcarro inizialmente in panchina. Fuori anche il capo cannoniere Rolfini, torna titolare Moretti dopo la gara di mercoledì contro la Viterbese costata l’eliminazione dalla Coppa Italia.

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari, Masetti, Iotti, Maurizii (dal 29′ st Di Renzo); D’Eramo (dal 29′ st Delcarro), Gasperi, Iannoni; Del Sole (dall’11’ st Rolfini), Moretti (dal 29′ st Faggioli), Sereni. All. Colavitto

ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Cleur, Coppolaro, Bruno (dal 12′ st Chiosa), Barlocco; Lipani (dal 23′ st Di Cosmo), Paolucci, Karic; Capello (dal 23′ st Morosini); Magrassi (dal 12′ st Merkaj), Lescano (dal 38′ st Pellizzer). All. Volpe

Arbitro: Diop di Treviglio

Reti: Del Sole al 6′ st (AM); Magrassi al 15′, 18′ pt, Cleur al 36′ st (E)

Note: spettatori 2100 per un incasso di 18.787,06 euro

La cronaca

Si presenta l’Entella: primo squillo di Lescano, fuori di poco. Dopo 6 minuti episodio che fa arrabbiare l’Ancona Matelica. L’arbitro Diop espelle Bruno per aver atterrato da ultimo uomo Moretti, partito in posizione di fuorigioco e avventatosi sul rimpallo Lescano-Karic. La deviazione di quest’ultimo (involontaria) ha come conseguenza la segnalazione dell’assistente Lenza di un vantaggio per l’Entella non concretizzatosi in ripartenza e il direttore di gara torna sui suoi passi. Sulla bilancia della gara questa è la situazione che pesa come un macigno. I dorici infatti accusano il colpo e la formazione di Volpe mette a segno un uno-due micidiale in tre minuti attorno al quarto d’ora. Passa in vantaggio con una girata in area di Magrassi (15′) che colpisce il palo e poi la palla si insacca. Lo stesso 9 dei liguri è il primo ad avventarsi sulla corta respinta di Vitali su botta di Capello per raddoppiare. Ospiti ancora pericolosi con un sinistro di Barlocco da fuori che sorvola la traversa (24′). Per i biancorossi ora è un’altra gara: alzano il baricentro, collezionano angoli, provano a ricostruire le proprie certezze. Al 40′ ancora Capello da lontano, ma Vitali blocca a terra.

Al rientro dalla pausa, pronti via, palla gol per Moretti che in scivolata arriva in ritardo su cross di Sereni. A riaprire la sfida ci pensa Del Sole con un sinistro da cineteca che s’infila sotto la traversa. Gol splendido che riaccende il Del Conero. Purtroppo per Colavitto però il 21 è costretto a chiedere il cambio, entra Rolfini. Subito pericoloso con un’incornata che finisce sull’esterno della rete. Superata la mezzora ci prova Iannoni da fuori, senza problemi Borra. La sentenza sul match la mette Cleur con un diagonale in area che trova anche una deviazione che spiazza Vitali. Reattivo sul tiro di Karic in pieno recupero. Ma non c’è più tempo per l’Ancona Matelica.