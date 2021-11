MORROVALLE – Per fortuna era disabitata la palazzina, nel centro storico di Morrovalle, in parte distrutta dall’incendio scoppiato poco la mezzanotte tra sabato e domenica. Sul posto i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura, pesantemente danneggiata. La messa in sicurezza e le indagini delle forze dell’ordine sono ancora in corso.