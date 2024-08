TRECASTELLI – Era pelle e ossa, con ferite sul muso e problemi agli occhi non curati. Così è stato trovato un cane di razza bouledogue francese sequestrato dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Senigallia (AN), intervenuti insieme al personale al personale del Servizio Veterinario dell’AST di Ancona, in un appartamento nel comune di Trecastelli Il povero cane era chiuso in una stanza tra la sporcizia e i propri escrementi. L’animale è stato dunque portato via e trasferito presso la clinica veterinaria di Matelica, dell’Università di Camerino, per poi essere affidato in custodia giudiziale al canile “Anita” di Falconara (AN). Denunciato per il reato di maltrattamento di animali, un cittadino moldavo che risultava aver custodito l’animale fino al mese scorso. Poi aveva lasciato quell’abitazione, abbandonando il cane all’interno, tornando saltuariamente per dargli il cibo. L’uomo è stato denunciato e ora rischia la pena della reclusione fino a 18 mesi, prevista dal codice penale per chi commette il delitto di maltrattamento di animali.