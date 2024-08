ANCONA – Nuova selezione di immagini per la mostra fotografica Go World ad Ancona: dal 08 Agosto al 02 Settembre arrivano in Piazza Cavour gli scatti di Paolo Petrignani e la sua “Gli Esploratori esistono ancora?”, 28 fotografie che ci catapultano nei punti più reconditi del pianeta, sopra e sotto la superficie terrestre. Con il Patrocinio del Comune di Ancona, Assessorato alla Cultura. “Gli Esploratori esistono ancora?” celebra uomini e donne disposti a rischiare di persona per conoscere, studiare e documentare l’inaccessibile, svelando luoghi che resterebbero altrimenti ignoti e inaccessibili. “Ha senso parlare ancora oggi di esplorazione? Il termine esplorazione deriva dal latino exploratio: osservazione, esame, perlustrazione” – spiega il fotografo documentarista Paolo Petrignani – “In un mondo che sembra ormai interamente conosciuto, in cui grazie ai satelliti ogni centimetro della superficie terrestre può essere mappato e fotografato, permangono tuttavia luoghi che resterebbero sconosciuti ai più se non ci fossero loro: gli esploratori. Sono loro i primi ad avventurarsi in regioni del mondo dove c’è ancora molto da scoprire e molto da studiare, soprattutto al di sotto della superficie terrestre: i luoghi dove si estende e si nasconde il misterioso “Continente Buio”, ancora tutto (o quasi) da esplorare: un mondo stimato in decine di migliaia di chilometri di ambienti ancora completamente sconosciuti. Un universo fatto di buio, ancora mai illuminato dall’uomo e, proprio per questo, ancora senza una “forma”. Un mondo per cui non esiste tecnologia che possa sostituire l’essere umano, il quale ritorna ad essere protagonista in quanto la sua presenza diventa elemento fondamentale.” “Continua la volontà da parte di Go World di trasmettere dei contenuti valoriali importanti e moderni: al di là delle fotografie (tecnicamente perfette) vogliamo riuscire a promuovere il valore intrinseco che ciascuna immagine trasmette. Il nostro obiettivo è allestire mostre dedicate non solo agli appassionati di fotografia, ma riuscire a destare interesse e coinvolgere chiunque: da qui la scelta di location di passaggio, accessibili a tutti e in ogni momento” – spiega Ludovico Scortichini, Presidente di Go World – “Questa è la seconda delle quattro mostre in programma per l’estate 2024, e altre ne seguiranno nei prossimi mesi, senza escludere, da settembre, il coinvolgimento di alcune scuole: è soprattutto ai più giovani che vorremmo trasmettere valori profondi e universali, legati alla cultura del viaggio e dell’incontro. Approfitto per ringraziare l’Assessore alla Cultura, Anna Maria Bertini, per averci dato questa possibilità.”