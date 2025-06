VENAROTTA – Grave incidente stradale oggi poco prima delle 13 nell’Ascolano a Venarotta, sulla strada Venarottese, vicino al bivio per Vallorano. Due auto, una Polo e una Volvo, si sono scontrate frontalmente. Ancora da accertare le cause del sinistro



Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, con l’ambulanza del 118, i vigili del fuoco del Comando di Ascoli e i carabinieri di Venarotta.



Uno dei due automobilisti è stato trasportato in eliambulanza in gravi condizioni all’ospedale di Torrette di Ancona mentre l’altro al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli.