“Il Premio Fabulando intitolato a Gianni Rodari ha conosciuto un ulteriore salto di qualità. Ne è prova la partecipazione di scuole provenienti da fuori regione e dall’estero, e il livello degli elaborati presentati che segnano un deciso passo avanti. Mi ricordo, ad esempio, i lavori degli alunni di Pieve Torina, che sempre hanno partecipato a Fabulando, realizzati subito dopo il sisma: lì c’era la paura del mostro che si agitava sottoterra. Poi, dopo qualche tempo, questa paura si è trasformata nel desiderio di casa, e ciò traspariva nei loro disegni e nelle loro storie. Oggi, finalmente, la fantasia è tornata a regnare, segno che la ricostruzione non è più una chimera ma una realtà, e vi è più certezza nel futuro”. Il sindaco di Pieve Torina, Alessandro Gentilucci, saluta la chiusura di questa diciannovesima edizione con piena soddisfazione. “Vedere tutti questi bambini qui, nel parco della fantasia dedicato a Gianni Rodari, coinvolti nella realizzazione di opere pittoriche con tecniche tradizionali e poi stimolati a dialogare con l’intelligenza artificiale per realizzare un’opera digitale, rappresenta una delle sfide più delicate che ci aspettano: essere protagonisti del cambiamento, saperlo guidare per non subire. È ciò che abbiamo cercato di dimostrare avvalendoci del contributo di due artisti del calibro di Corrado Virgili e William Timi. Importante anche la testimonianza dello scrittore Luca Tortolini, due volte vincitore del Premio Andersen, che ci ha ricordato perché è bello leggere e scrivere: perché si possono inventare storie”.

A vincere il primo premio nella sezione scrittura è stata la classe 1° A dell’istituto “G. Palmieri – San Giovanni Bosco” di San Severo (FG); a seguire l’ex equo per il secondo posto tra la classe 2° A dell’istituto “Martin Luther King”, scuola primaria Michele Abbate di Caltanissetta, e la classe 4 dell’istituto “Monsignor Paoletti” di Pieve Torina, scuola primaria De Amicis.

Per la sezione illustrazione il gradino più alto del podio è stato conquistato dalla classe 3° B dell’istituto “Mattei”, scuola primaria “M. Lodi”; al secondo posto, con un lavoro individuale, si è classificata Elisa Del Gatto, della classe 3° A della scuola primaria “Sapienza” di Fermo; anche il terzo premio è andato a un lavoro individuale, quello di Aurora Makovac, della classe 2° A della scuola italiana di Umago, in Croazia.

Per la sezione video, il primo e il terzo posto sono andati rispettivamente alla classe sezione 4 anni della scuola infanzia “G. Rodari” e alla classe 1° B della primaria “Grandi”, entrambi dell’istituto “Liucatelli Don Bosco” di Tolentino. Al secondo posto invece si è classificata la classe 3° A della scuola primaria “Salvo D’acquisto” di Camerino. menzione speciale, infine, alla classe 4° A della scuola primaria “Leopardi” di Serravalle di Chienti.

Alla premiazione hanno partecipato sindaci, autorità del territorio e rappresentanti delle Università di Camerino e Macerata che hanno consegnato i premi ai vincitori. Gentilucci, infine, ha voluto ricordare la figura dell’artista Nazareno Rocchetti, recentemente scomparso, autore delle sculture della cicala e della formica che impreziosiscono il parco Rodari. L’appuntamento è per il prossimo anno per il ventennale di Fabulando.

