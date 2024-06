#Crack #ancona, la #lettera di un #bambino:

"Le chiedo indietro i soldi del mio compleanno e Natale, per poter continuare altrove il sogno di fare il calciatore. Nicolò"

Sono le parole scritte da un bambino di 11 anni, che ci ha chiesto di leggerle. Sono rivolte all'Ad dell'Ancona Roberta Nocelli. La Società allo sbando, la mancata iscrizione, milioni di euro che ballano…. E per i ragazzini che avevano pagato in anticipo il camp estivo della Società dorica? Per le famiglie che fanno sacrifici ogni giorno, per permettere ai loro figli di coltivare il sogno di fare il calciatore?

A volte prendiamo il calcio troppo sul serio, dimenticandoci che a rimetterci è soprattutto chi porta questo sport non nel portafogli o su una maglia, ma nel cuore.