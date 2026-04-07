Subito in salita il percorso della Lube Civitanova nella semifinale scudetto. I padroni di casa di Rana Verona conquistano gara 1 in tre set. Mercoledì 8 aprile, all’Eurosuole Forum, il secondo atto di una sfida ancora apertissima

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