ANCONA – Paura nel pomeriggio di ieri intorno alle 17.30 al Centro Commerciale Conero in via Scataglini, zona Baraccola ad Ancona.

Scoperta a rubare dagli addetti alla sicurezza, una donna, nel tentativo di fuggire, spruzza verso di loro dello spray al peperoncino.



In pochi istanti l’aria diventa irrespirabile e scoppia il panico fra le persone presenti al momento nel centro commerciale. La struttura viene subito evacuata dagli addetti alla sicurezza tra malori, sintomi di intossicazione e crisi di panico. Alcune persone accusano problemi di respirazione ma non si registrano fortunatamente feriti gravi.

Intanto sul posto arrivano i sanitari del 118 e i carabinieri che fermano la donna che aveva usato lo spray. La situazione torna alla normalità in breve tempo e il centro commerciale viene riaperto al pubblico.