Il futuro dell’agricoltura marchigiana ha avuto il volto e le idee degli studenti, nell’ambito della 34esima edizione di Tipicità. Al Centro Congressi del Fermo Forum, i ragazzi degli Istituti Agrari delle Marche sono stati i protagonisti del seminario “Agricoltori di oggi e di domani – Giovani, innovazione e futuro dell’agricoltura marchigiana”, promosso dal CSR Marche, il Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027.

Un incontro che ha messo al centro le nuove generazioni e il loro sguardo su un settore che sta cambiando profondamente, tra sostenibilità, innovazione tecnologica e nuove opportunità offerte dalle politiche europee. Per molti di loro l’agricoltura non è solo una tradizione familiare, ma una scelta consapevole che guarda al futuro.