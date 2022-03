Torna a salire il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: +9 in 24ore (ora sono 192). Rilevati 783 positivi in un giorno e l’incidenza sale in misura lieve per il terzo giorno consecutivo fino a 638,80. Dei nuovi contagi 237 provengono dalla provincia di Ancona, 173 dal Maceratese, 111 nell’Ascolano, 111 anche nella provincia di Pesaro Urbino, 103 invece i nuovi casi nel Fermano.



Tre i deceduti nell’ultima giornata e il totale regionale di vittime correlate alla pandemia si porta a 3.619.



Sul fronte ospedaliero ci sono 19 degenti in Terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), 41 in Semintensiva (-2) e 132 in reparti non intensivi (+10), 14 i dimessi.



Scende sotto i 15mila il totale di positivi (isolati più ricoverati) a 14.446 (-806), in calo anche gli isolamenti domiciliari per contatto con positivi (16.263; -169). I guariti/dimessi arrivano a quota 318.606 (+1.611)