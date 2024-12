Federconsumatori Macerata annuncia l’apertura di uno sportello dedicato a supportare i cittadini della provincia nella prenotazione di visite e prestazioni sanitarie.

Questo nuovo servizio mira, con il supporto di CGIL Macerata, SPI CGIL Macerata e Auser Macerata, a combattere le difficoltà legate alle liste d’attesa e ad assicurare che i diritti dei pazienti siano rispettati, come previsto dalla normativa sanitaria. Il supporto delle camere del lavoro, del sindacato dei pensionati e di Auser è il frutto di una condivisione degli intenti e una presa di coscienza comune della grave condizione in cui versa il servizio sanitario regionale. Il ruolo del sindacato è senza dubbio politico in primis, fornendo tutte le risorse necessarie per accogliere e supportare al meglio i cittadini nell’esercizio dei loro diritti costituzionalmente garantiti.

Un supporto concreto per la tutela dei cittadini Grazie a questo sportello, i cittadini riceveranno assistenza per far valere il proprio diritto di ricevere le prestazioni sanitarie come previsto dalla priorità presente sulla prescrizione medica. Federconsumatori aiuterà gli interessati a presentare eventuali ricorsi presso le AST, richiedendo che le prestazioni sanitarie vengano erogate entro i tempi previsti. La normativa consente, in caso di appuntamento oltre i tempi previsti dal codice di priorità, il ricorso al regime intramoenia con la garanzia di pagare soltanto il costo previsto per la prestazione ordinaria.

Il contesto sanitario nella Regione Marche La sanità marchigiana presenta forti criticità, con una mobilità passiva che ha raggiunto un costo totale di 108 milioni di euro nel 2022, in gran parte legato a ricoveri che potrebbero essere garantiti localmente. Il fenomeno è particolarmente grave nelle aree interne, come la provincia di Macerata, dove le difficoltà di accesso ai servizi sanitari spingono i pazienti verso strutture fuori regione, in particolare in Emilia-Romagna e Lombardia. Questa situazione è aggravata dalla scarsa disponibilità di posti letto per specialità ad alta assistenza, che nelle Marche nel 2022 è pari a soli 2,5 posti ogni 10.000 abitanti, un valore inferiore alla media del Centro Italia e nazionale. In provincia di Macerata, il Via G. Di Vittorio n. 2/4 62100 Piediripa (MC) tel. 0733. 245748 Salute per tutti Stop Liste di attesa divario è ancora più evidente rispetto a territori come Ancona, che pur registrando il miglior risultato regionale (4,1 posti per 10.000 abitanti) ha subito il decremento maggiore dal 2019 (-0,6). La carenza di posti letto ordinari e in day hospital negli ospedali della regione contribuisce al tasso di emigrazione ospedaliera verso altre regioni, che nel 2022 si attesta al 13,4%, superiore di 5,1 punti percentuali rispetto alla media nazionale e del Centro Italia (8,3%).

Un altro indicatore preoccupante è la dotazione di medici specialisti, che nel 2023 era di 31,1 ogni 10.000 abitanti, 8 in meno rispetto alla media del Centro e 3 in meno rispetto alla media nazionale. Anche se nelle Marche si è registrato un lieve incremento rispetto al 2019, l’aumento è stato più contenuto rispetto ad altre regioni, ampliando così lo svantaggio esistente. La provincia di Macerata, come altre aree interne, subisce pesantemente queste carenze, che limitano ulteriormente l’accesso alle cure e acuiscono il fenomeno della mobilità passiva.

Un’opportunità per elaborare e monitorare dati strategici L’apertura dello sportello non sarà solo un punto di riferimento per chi incontra difficoltà pratiche, ma rappresenterà anche un’opportunità per raccogliere dati essenziali e far emergere la reale portata delle problematiche sanitarie nella provincia di Macerata. Ad oggi, infatti, incontriamo enormi difficoltà a reperire dati sistemici sulle liste d’attesa e sulla mobilità passiva, soprattutto con riferimento ai contesti provinciali.

Un invito all’azione “È inaccettabile che i cittadini siano costretti a spostarsi per ottenere cure a cui hanno diritto localmente – afferma Romina Maccari, segretaria provinciale SPI CGIL di Macerata – Con questa iniziativa vogliamo riportare l’attenzione sul valore della sanità pubblica e garantire che i diritti dei pazienti siano rispettati.”

Dettagli operativi Lo sportello sarà attivo da subito. Per maggiori informazioni, è possibile contattare le sedi provinciali:

CGIL RECANATI – 0717570421

CGIL CIVITANOVA MARCHE – 0733810466

CGIL MACERATA (SEDE PROVINCIALE) – 0733245711

CGIL TOLENTINO – 0733973352

CGIL MATELICA – 073785806