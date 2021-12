Primo giorno del super green pass: caos e code in centro ad Ancona, nessun controllo sul regionale Fabriano-Ancona.

Da oggi 6 dicembre al 15 Gennaio in Italia è in vigore il Super Green Pass: rispetto al certificato verde Covid, cioè quello che deriva dal tampone, il super green pass da vaccino consente ad esempio l’ingresso al cinema, allo stadio, al ristorante.

Come sta andando? A poche ore dall’ingresso delle nuove regole due casi in particolare si segnalano: il caos per raggiungere il centro di Ancona questa mattina (lunedì 6 dicembre, ndr.) e la mancanza di controlli del Green pass su un treno regionale Fabriano-Ancona, usato dai pendolari.

I primi effetti. Caos e code segnalate questa mattina per raggiungere il centro del Capoluogo Regionale. Potrebbe trattarsi di un primo tangibile effetto del super green pass, con diversi genitori che hanno visto la necessità di accompagnare i figli dai 12 anni in su a scuola anziché mandarli con l’autobus in caso di mancanza di green pass da vaccino o da tampone, necessari da oggi per poter prendere i mezzi pubblici.

I controlli… mancati. Oggi nessun controllo sul regionale Fabriano-Ancona. Durante la verifica dei biglietti, il personale addetto ha spiegato di non avere “ricevuto istruzioni né l’abilitazione dell’app” per il certificato verde, “i controlli sui regionali sono demandati alle forze dell’ordine.

Il tutto mentre sul treno viene diffuso il messaggio relativo alle nuove regole sul Green pass, da oggi obbligatorio anche sui treni regionali. Alla stazione ferroviaria di Ancona, invece, il messaggio era quello ‘vecchio’ che ricordava l’obbligo del certificato per i treni ad alta velocità. Nessun controllo, inoltre, alla fermata degli autobus alla stazione ferroviaria di Ancona, né sui bus della linea 1/4, la più usata dai pendolari.