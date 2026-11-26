‘evento di Fratelli d’Italia, previsto al teatro Rossini di Civitanova Marche (Macerata) domenica 29 novembre nel pomeriggio, è stato posticipato a giovedì 3 dicembre alle 20.30, sempre al teatro Rossini. Lo ha annunciato sui social il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

L’evento è stato nominato dal partito “A testa alta” e ha l’intenzione di fare il punto sui primi sei anni di governo della Regione. In contemporanea era prevista anche una contro manifestazione promossa da centri sociali delle Marche, associazioni e comitati di terremotati.

“Le forze dell’ordine stavano pensando a servizi che avrebbero creato un impatto su traffico, mercatini e su una giornata dedicata al commercio, visto che è una delle prime domeniche che ci deve portare al Natale. – ha affermato Acquaroli – Per questo abbiamo pensato di spostare l’evento alle ore 20,30, sempre al teatro Rossini di Civitanova Marche”.

“Una vittoria della pressione dal basso – così i Centri sociali delle Marche commentano la decisione in una nota – il castello di carte sta iniziando a crollare, un rinvio che sa tanto di annullamento e che il governatore in prima persona è stato costretto ad annunciare grazie alla pressione dal basso che in questi giorni è diventata sempre più vasta e radicale”.