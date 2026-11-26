TOLENTINO – Controlli nei cantieri della ricostruzione post-sisma a Tolentino: i Carabinieri e il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata, con il supporto di un elicottero arrivato da Pescara, hanno ispezionato un cantiere nel centro cittadino.

L’operazione ha coinvolto tre ditte edili e si è conclusa con la denuncia dei tre titolari per gravi violazioni sulla sicurezza sul lavoro, oltre a sanzioni per quasi trentamila euro.

Nel dettaglio, per un imprenditore locale di 47 anni è scattata anche la sospensione dell’attività: gli vengono contestate la mancata formazione degli operai, ponteggi non a norma e l’assenza di protezioni contro le cadute dall’alto. Denunciato anche un 56enne del Teramano, per la mancanza di addetti al primo soccorso e alle emergenze, e una 34enne del Casertano, che aveva fatto montare un ponteggio in modo difforme dal progetto.