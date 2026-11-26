Taglio del nastro nel pomeriggio a Macerata per la nuova Casa della Comunità, realizzata nello storico Padiglione Morselli, ristrutturato grazie a fondi del PNRR e Fondi FOI e oggi destinato ad accogliere ambulatori e servizi per l’assistenza territoriale. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore regionale alla Sanità Paolo Calcinaro, il direttore generale dell’AST di Macerata Alessandro Marini, il direttore socio sanitario Massimiliano Cannas, il vicesindaco di Macerata Francesca D’Alessandro e autorità civili e militari.

“La Casa della Comunità di Macerata dovrà diventare un’alternativa concreta al pronto soccorso per i bisogni urgenti ma meno gravi – ha spiegato l’assessore Calcinaro – Un ruolo fondamentale sarà svolto dall’ambulatorio dei bisogni non differibili e da quello infermieristico, che potranno dare una prima risposta senza ricorrere necessariamente all’ospedale. Quando serviranno ulteriori accertamenti, sarà possibile attivare fast track, cioè collegamenti più veloci e diretti con la diagnostica e i reparti, oltre alle consultazioni in telemedicina. Macerata è una delle 13 Case della Comunità collegate ai pronto soccorso delle Marche che saranno operative dalle 8 alle 20 anche il sabato e la domenica. Qui in particolare il servizio del weekend sarà operativo dopo il 15 dicembre. È il modello che abbiamo scelto per la nostra Regione: dovrà consolidarsi progressivamente, ma rappresenta già un passo concreto per rafforzare l’assistenza sul territorio e sostenere il lavoro dell’emergenza. Ringrazio tutti i professionisti e i medici di medicina generale che contribuiranno al funzionamento di questa struttura. Sarà importante poi far conoscere bene ai cittadini questi nuovi servizi e le modalità per utilizzarli”.

La Casa della Comunità si sviluppa su più piani. Al piano terra sono presenti sei locali sanitari e ambulatoriali dedicati all’UMEE, l’Unità Multidisciplinare dell’Età Evolutiva. Al primo piano altri sei locali ospitano la Guardia Medica, l’ambulatorio per i bisogni non differibili e una sala riunioni; sono inoltre previsti gli ambulatori dei medici di medicina generale. Al secondo piano si trova il consultorio, con una sala d’attesa dedicata.

L’edificio ha una superficie complessiva di circa 900 metri quadrati. L’intervento ha richiesto un investimento di 1.872.900 euro, di cui 1,8 milioni finanziati dal PNRR e 72.900 euro dal Fondo Opere Indifferibili (FOI).

La nuova destinazione sanitaria segna un ulteriore capitolo nella lunga storia del Padiglione Morselli. Fulvia Dini, responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ast, ha illustrato i lavori di restauro, realizzati con la supervisione della Soprintendenza e dell’architetto Rosella Bellesi. La struttura faceva parte del manicomio provinciale di Macerata, progettato dagli ingegneri Domenico Mariotti e Virgilio Tombolini e realizzato tra il 1863 e il 1878. Originariamente destinato alle degenti paganti non gravi, disponeva di 15 camere. Tra il 1877 e il 1880, sotto la direzione dello psichiatra Enrico Morselli, il complesso fu profondamente modificato e il padiglione adattato per ospitare laboratori e attività lavorative. Proprio a Morselli, convinto sostenitore dell’ergoterapia e del lavoro come strumento terapeutico, deve la sua attuale denominazione.

La cerimonia si è aperta con la benedizione di don Carlos Mugnoz, cappellano dell’ospedale di Macerata. Presenti anche il presidente dell’Ordine provinciale dei Medici Romano Mari e i componenti del collegio sindacale dell’AST. Con la nuova Casa della Comunità, lo storico Padiglione Morselli viene così recuperato e restituito alla città con una nuova funzione al servizio della sanità territoriale.