<p>C’è chi ha trasformato un’idea in un’impresa. Chi ha trovato nella ricerca la possibilità di mettere a frutto le proprie competenze. Chi, grazie a un’esperienza lavorativa, ha potuto costruire nuove prospettive professionali. E chi ha trovato un sostegno concreto per affrontare un momento difficile e ripartire.</p><p>Il futuro del lavoro nelle Marche prende forma anche attraverso queste storie. Esperienze diverse, accomunate dalla capacità di raccontare come le politiche europee possano incidere concretamente sulla vita delle persone, valorizzandone il talento, sostenendone le aspirazioni e creando nuove possibilità di crescita.<br /><br />Il 26 novembre ad Ancona un convegno per raccontare, attraverso le testimonianze dei beneficiari di alcuni degli avvisi più significativi della programmazione, l’avanzamento del programma, i risultati raggiunti e le prospettive future. Le Marche restano intanto saldamente al primo posto in Italia per avanzamento dei pagamenti FSE+ e lavorano ad una strategia più ampia per sostenere l’occupazione giovanile, dalla formazione all’ingresso nel lavoro.</p><p> </p>