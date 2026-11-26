“Vogliamo cambiare cognome e prendere quello di nostra mamma”. È la scelta netta, pronunciata in aula, di Mario e Samuel, i figli di Gentiana Kopili, la quarantacinquenne uccisa a coltellate dall’ex marito in strada a Tolentino nel giugno del 2025.

Davanti alla Corte d’assise di Macerata, i ragazzi hanno ignorato lo sguardo del padre, Nikollaq Hudhra, che ha provato senza esito a parlare con loro. Insieme allo zio Arthur, i giovani hanno raccontato le ripetute violenze fisiche e verbali subite da Gentiana: la sigaretta spenta sul braccio, le porte sbarrate per impedirle di entrare in casa o dormire in camera, e poi le innumerevoli paronoie dell’uomo, a partire dal terrore immotivato di essere avvelenato.

Gentiana, descritta da tutti come una lavoratrice instancabile, aveva anche denunciato l’ex marito, ma il fascicolo venne archiviato. “Era impossibile farlo ragionare, si poteva solo stare zitti”, hanno spiegato i figli prendendo definitivamente le distanze dal padre..

L’uomo deve rispondere di omicidio pluriaggravato e non del nuovo reato di femminicidio, poiché la norma che lo ha introdotto all’epoca dei fatti non era ancora entrata in vigore.