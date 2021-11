ANCONA – Sono 172 i nuovi positivi al covid nelle Marche nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto ai 252 registrati ieri, ma continua la salita del tasso di incidenza su 100mila abitanti che supera quota 60 arrivando a 61,80.

Secondo il bollettino del Servizio Salute della Regione non ci sono stati decessi, il totale resta stabile a 3.114. A livello territoriale c’è un picco di casi in provincia di Ancona, 63, seguita da quella di Pesaro Urbino con 37, Fermo con 27, Ascoli Piceno con 22, Macerata con 21, oltre a 2 casi fuori regione. I nuovi casi rappresentano una positività del 8,5% su 2.014 tamponi analizzati del percorso diagnostico screening.

Sale di tre il numero dei ricoverati che ora sono 85, così come quello dei pazienti in terapia intensiva: 23, due in più nelle ultime 24 ore. Scendono invece a 40, due in meno i degenti nei reparti non intensivi, oltre a tre dimessi.

Restano 6 le persone in osservazione nei pronto soccorso, 59 gli ospiti di strutture territoriali (la Rsa di Campofilone). I dimessi/guariti dall’inizio della pandemia salgono a 111.224.