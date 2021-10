ANCONA – In calo i nuovi positivi al Covid nelle Marche, ma l’incidenza resta stabile a 31,7 casi ogni 100 mila abitanti e le province di Macerata e Ancona fanno registrare due terzi dei contagi. Oggi registrati 73 nuovi positivi. Torna ad essere Macerata la provincia più colpita (27), seguita da Ancona (20), Pesaro-Urbino (12), Ascoli Piceno (7) e Fermo (2); sono 5 i casi provenienti da fuori regione.

Oggi purtroppo è stato segnalato un decesso legato al Covid, si tratta di un 68enne Fermo già con patologie pregresse. Sono arrivate a 3.080 le vittime della Pandemia nelle Marche. Sul fronte ospedaliero sono in calo i ricovero: 55 in totale, 6 in meno rispetto alla giornata di ieri. Di questi 15 lottano per la vita nei reparti di rianimazione.