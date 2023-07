MARCHE – Il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci arriva nelle Marche. L’ex governatore della Sicilia visiterà gli epicentri delle alluvioni di settembre 2022 e maggio, Senigallia e Pesaro. Ad annunciarlo il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli.

“Voglio comunicarvi che mercoledì prossimo, 12 luglio – ha scritto Acquaroli in un post su Facebook -, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci sarà nelle Marche. Avremo modo di confrontarci con gli uffici tecnici regionali sulle emergenze attualmente in corso nella nostra regione e successivamente, a Senigallia e a Pesaro, incontrare i sindaci dei Comuni coinvolti dalle alluvioni del settembre 2022 e di maggio. Ringrazio il ministro e il Governo per la costante attenzione che in questi mesi hanno rivolto alla nostra regione”.