ANCONA – Scende dal traghetto a bordo della propria autovettura ma si ribalta. E’ accaduto oggi vero le 13.15 circa lungo la banchina Giovanni Da Chio nei pressi del porto di Ancona. Il fatto è avvenuto lungo la via di accesso che collegava i due ponti del traghetto.



Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto che con i colleghi del Distaccamento Nautico hanno provveduto al recupero dell’auto e alla messa in sicurezza della zona dell’intervento.



La donna alla guida del mezzo intanto è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario e condotta presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette per accertamenti con codice di media gravità. Ancora da accertare le cause dell’incidente.