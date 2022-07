ANCONA – Le temperature sono in discesa già da oggi e per la giornata di domani è previsto un ulteriore abbassamento insieme all’arrivo delle tante attese piogge. Lo indica il bollettino meteo della Protezione Civile delle Marche: per domani rovesci o temporali sparsi nella seconda parte della giornata, soprattutto al centro-sud della regione. La “febbre” climatica di questi giorni dovrebbe scendere ancora di più nella giornata di venerdì: in questo caso non sono previste nuove precipitazioni.