L'Università degli Studi di Urbino si promuove anche attraverso un podcast, in cui saranno ragazze e ragazzi a raccontare l'Ateneo. “Qui stiamo condividendo, qui stiamo diventando, qui stiamo imparando”. E per qui s'intende l'Uniurb. Punto d'inizio. Luogo di crescita, scoperta e indipendenza. La voce narrante è quella di quattro studentesse: Alessia Donini, Agnese Monti, Elena Avallone e Miriam Gentile. La loro proposta è stata reputata la vincitrice della campagna di comunicazione 2025/2026. Il lancio ufficiale il 5 maggio, in presenza del magnifico rettore Giorgio Calcagnini. L'idea delle studentesse era emersa nel laboratorio coordinato dalla professoressa Stefania Antonioni. Supporto tecnico dell'Ufficio Comunicazione, guidato dal responsabile Donatello Trisolino.

Oltre ai canali digitali, Uniurb sarà presente sui media tradizionali e nei punti più strategici delle città. Altra novità, l'apertura delle immatricolazioni a partire dal 6 maggio. Per il prossimo anno accademico sono pronti quattro nuovi corsi, tre dei quali per lauree magistrali, tra i quali quello in inglese per Economia e gestione delle risorse culturali e dei territori, che si terrà nella sede di Fano, Comunicazione digitale per la cultura e Lettere classiche. Al via anche il corso triennale in Chimica con elementi di Intelligenza artificiale. Confermate le agevolazioni per le iscrizioni, tra esoneri e contributi ridotti.