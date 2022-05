Calano i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -10 nell’ultima giornata e il numero di degenti scende a 155 di cui 5 in Terapia intensiva (+1), 42 in Semintensiva (42) e -8 nei reparti non intensivi (108); 34 le persone dimesse in un giorno, otto i pazienti in attesa di ricovero.

Secondo i dati pubblicati dalla Regione, la saturazione dei pazienti Covid è del 2,2% in Terapia intensiva (5 su 232 posti letto) e del 14,9% in Area Medica (150 su 1.006). Un solo decesso, una 93enne di Potenza Picena (Macerata), con patologie pregresse, il totale regionale di vittime sale quindi a 3.862.

In 24ore rilevati 1.611 positivi con un’incidenza che scende a 654.