ANCONA – La nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée si sta dirigendo verso il porto di Ancona dopo aver salvato 36 persone che si trovavano a bordo di un gommone alla deriva nella zona di ricerca e soccorso libica.



“Tra i sopravvissuti, provenienti principalmente dal Sudan, otto minori non accompagnati. Raccontano di aver trascorso due notti in mare dopo essere fuggiti da Tripoli. – racconta su X l’ong – Erano infreddoliti, hanno inalato benzina e mostrano segni di intossicazione. Ora si stanno lentamente riprendendo”.