Viabilità, dopo i lavori sull’Asse Ancona messa di nuovo alla prova: da lunedì Flaminia chiusa verso nord. Ecco info, orari e percorsi alternativi.

“Ricordatevi – scrive il Comune sulla sua Pagina ufficiale – che il tratto verso nord della Flaminia nel Comune di Falconara, tra il confine con Ancona e via Palombina Vecchia SARA’ CHIUSO da lunedì dalle 7.30 alle 18.30 per lavori. Dopo le 18.30 e fino al mattino la circolazione sarà regolare, la sosta sarà vietata in entrambi i lati.

E’ consigliabile utilizzare la Statale 16 dal Pinocchio o dalla Baraccola per andare a nord: tutti coloro che non devono recarsi a Torrette o Collemarino scelgano percorsi alternativi. Segnaletica dedicata è stata disposta per deviare il traffico nei punti di svolta.

I mezzi pubblici e di soccorso non varieranno i percorsi

Informazioni e ordinanza qui https://www.comuneancona.it/…/chiusa-la-flaminia…/

Ecco il testo integrale:

Via Flaminia sarà chiusa al traffico per lavori dal 7 febbraio al 25 marzo nel tratto direzione nord nel Comune di Falconara M.ma tra il confine con Ancona e via Palombina Vecchia negli orari 7.30 – 18.30 . Dopo le 18.30 e fino al mattino la circolazione sarà regolare. (Nella sezione ‘allegati’ l’Ordinanza).

Nel periodo della durata del cantiere si raccomanda fortemente di evitare di congestionare lo svincolo di Torrette: per i veicoli provenienti da Ancona Sud si suggerisce di continuare sulla SS 16 (Baraccola e oltre) mentre per quelli provenienti dal porto e dalla città di transitare per via della Montagnola e via Maggini (Pinocchio) immettendosi poi sulla SS16.

Cartelli con indicazioni sui lavori in corso e indicanti le deviazioni saranno collocati nei prossimi giorni nei punti più sensibili.

I primi, generici, lungo la via Flaminia in direzione Falconara dopo il by pass dell’uscita dal porto; nella intersezione Via Ponte Manarini- Via Matteo Ricci; in via Alfredo Panzini, lato destro a scendere, all’altezza della prima intersezione con via Flaminia; in Via Enea Costantini, lato destro altezza zona civico 2 prima della intersezione con via Flaminia; in via Velino, altezza fronte Banca Unicredit (civico 10); in Via Misa altezza fronte civico 4; in Via Conca, altezza civico 13; in via Esino, altezza civico 77; sulla SS 16 direzione Ancona-Falconara alla prima uscita Ancona Nord (H Torrette); in Via Metauro nella diramazione con SS16 (coordinate GPS 43.5972396 13.4505648; in Via Metauro, proveniendo da sud, altezza prima intersezione strada del Barcaglione.

I secondi- relativi alle deviazioni– riguarderanno la svolta obbligatoria per AUTOCARRI:

a SINISTRA sulla Flaminia all’altezza fronte civico 221; Ponte di legno prima della rotatoria con viale Leonardo da Vinci e altezza fronte civico 375 ; all’altezza del fronte civico 226.

Svolta obbligatoria a DESTRA invece in Via Conca all’altezza del civico 13; in via Velino prima della intersezione con la via Flaminia all’altezza dopo fronte Unicredit, in via Enea Costantini lato dx altezza prima di intersezione con via Flaminia e in via Alfredo Panzini, lato dx a scendere, altezza prima di intersezione con via Flaminia.

Saranno affissi inoltre cartelli di divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate – ECCETTO CARICO E SCARICO-in via Flaminia nei pressi della rotatoria con viale L. da Vinci a chiusura by pass in via Flaminia per continuazione diretta per Falconara; nei pressi della stessa rotatoria a chiusura prima uscita verso Falconara e a seconda uscita per Via delle Ville; a chiusura accesso in via delle Ville da intersezione con via Alessandro Volta; a chiusura accesso in via Enea Costantini da intersezione in entrata con via Flaminia.

Le deviazioni per Falconara suggeritesono: a sinistra nell’intersezione con la Flaminia e via Conca; in direzione Ancona, a destra.

Altri cartelli suggeriranno di procedere dritti per Falconara all’altezza del civico 24 di via Conca; in via Conca prima (procedendo da mare a monte) della rotatoria con via Tenna e prima (procedendo da mare a monte) della rotatoria con via Di Giuseppe.