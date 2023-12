ANCONA – Volotea si prepara a decollare da Ancona alla volta di un nuovo paese europeo. Infatti, dal prossimo 2 giugno sarà disponibile il collegamento verso Atene, con frequenza bisettimanale, il mercoledì e la domenica, e un’offerta complessiva di 13.000 posti in vendita. Salgono così a 3 i Paesi serviti dalla compagnia: oltre alla new entry Grecia, anche Italia e Francia.

Attiva presso lo scalo marchigiano dal 2012, dove ha trasportato ad oggi più di 847.000 passeggeri, Volotea si prepara a un 2024 in crescita. Infatti, per il nuovo anno il vettore ha previsto per l’Aeroporto Raffaello Sanzio un incremento in termini di capacità del +23% rispetto al 2023 e un numero record di posti in vendita, oltre 176.000.