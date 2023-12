ANCONA – Reati contro il patrimonio, spaccio di stupefacenti, aggressioni violente e maltrattamenti, in ambito domestico, ma anche sportivo o fuori ai locali pubblici, soggetti che manifestano particolare insofferenza alle regole e alla legge.

Sono alcuni esempi di circostanze che hanno portato, nell’ultimo anno, il Questore di Ancona Cesare Capocasa ad adottare 403 misure di prevenzione su istruttore dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Polizia Anticrimine di Ancona, diretto dalla vice Questore Marina Pepe per prevenire condotte violente, maltrattanti, persecutorie, criminose o pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica ad Ancona e nella provincia.

Nello specifico sono stati disposti 142 Fogli di via obbligatori, 136 Avvisi Orali, 53 Divieti di Accesso alle Aree Urbane, 32 Daspo Sportivi, 26 Ammonimenti per Stalking e/o Violenza Domestica,14 Sorveglianze Speciali. Provvedimenti che si inseriscono nell’ambito della generale azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni illeciti che minano la sicurezza pubblica e la tranquillità della comunità cittadina e dei comuni limitrofi. Misure che hanno il fine specifico di prevenire la commissione di reati, colpendo soggetti che per il tenore di vita e per i precedenti di polizia, appare verosimile possano continuare a delinquere o comunque mettere in pericolo il vivere ordinato e sereno.