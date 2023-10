Dopo la pausa estiva, torna come da tradizione “Punti di Vista” il talk show delle Marche lanciato nel 2004 dal compianto Giovanni Cerreti e giunto alla sua ventesima stagione (conduce Maurizio Socci, ndr).

Si parte forte, con una trasmissione in esterna realizzata in occasione dell’evento “5 Mila Marche” ideato da Andrea Tonti e sostenuto in particolare da Regione Marche, Marche Outdoor e Comune di Porto Recanati. Parleremo di bici, come veicolo di turismo lento, destagionalizzazione, enogastronomia.

Appuntamento dalle ore 22 con grandi ospiti e tante sorprese, in collegamento da Porto Recanati. Vi aspettiamo!