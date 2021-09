ANCONA – Un turista di nazionalità greca, positivo al Covid, è scappato ieri pomeriggio dal pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. L’uomo, un 40enne, era stato accompagnato nel complesso ospedaliero di Ancona da un’ambulanza della Croce Gialla per accertare il suo stato di positività al Covid 19 con un tampone antigenico-molecolare all’esito di un test rapido svolto poco prima al porto. Insieme al coniuge l’uomo stava infatti per imbarcarsi su un traghetto per tornare in patria quando ha scoperto di essere stato contagiato dal coronavirus.

L’esame di contro-verifica svolto all’ospedale regionale ha confermato l’infezione da Sars CoV2 in atto ed il paziente è stato fatto entrare nel reparto Covid ricavato nei locali del pronto soccorso. Avrebbe dovuto comunque osservare la quarantena. L’uomo però è riuscito ad eludere la sorveglianza degli operatori sanitari e a lasciare l’ospedale. Sua moglie non era potuta salire sull’ambulanza della Croce Gialla arrivata verso le 16 di ieri alla biglietteria dello scalo portuale in soccorso del 40enne. Dell’episodio sono state informate subito le forze dell’ordine che lo hanno rintracciato e condotto in un’idonea struttura.

Sempre ieri i militi della Croce Gialla sono intervenuti nella sala d’attesa dell’ambulatorio di un medico di medicina generale per una 60enne anconetana svenuta all’improvviso. La donna aveva raggiunto il medico di famiglia lamentando sintomi febbrili, tosse e spossatezza. Trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette, anche la 60enne è risultata positiva al Covid 19 dopo essere stata sottoposta al test molecolare