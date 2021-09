ANCONA – I nuovi positivi sono 139, ma netta ascesa del numero di tamponi molecolari effettuati: 3.935. La percentuale di positività è del 3,5%. Leggero aumento dei ricoveri per Covid negli ospedali: 82, +2 rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registra un decesso.

Il contagio

I nuovi positivi sono 139, ma netta ascesa del numero di tamponi molecolari effettuati: 3.935. La percentuale di positività è del 3,5%. Il tasso di incidenza cumulativo ogni 100mila abitanti oggi è di 68,06. La maglia nera dei contagi cambia provincia, oggi la indossa Pesaro Urbino con 44 casi, Macerata passa così al secondo posto con 30, seguita da Fermo con 25, Ascoli Piceno con 16 e Ancona con 14. Dieci sono i nuovi positivi da fuori regione.

Dei 139 positivi 46 sono contatti domestici, 39 contatti stretti di positivi, 25 sintomatici, mentre di altri 21 si stanno svolgendo le analisi epidemiologiche.

I ricoveri

Leggero aumento dei ricoveri per Covid negli ospedali: 82, +2 rispetto a ieri. Resta invariato il numero di pazienti in terapia intensiva (22) e di conseguenza anche la percentuale di occupazione dei posti letto sopra la soglia del 10% (10.37%). C’è un paziente in più nei reparti di semi intensiva (19), altrettanto nei reparti non intensivi (41). Sono sei i pazienti nei Pronto Soccorso, quattro meno rispetto alla giornata di ieri. Sale il totale di dimessi e guariti a quota 104.834 (+116).

Le vittime

Nelle ultime 24 ore si registra un decesso nelle Marche. Si tratta di una donna di 73 anni di Macerata, ricoverata con patologie pregresse all’ospedale di San Benedetto. Dall’inizio dell’emergenza le vittime sono 3052.