MARCHE – Altri temporali in serata nelle Marche, con intense precipitazioni e vento, e principali disagi riscontrati nelle province di Ancona e Macerata. Il maltempo, nella notte appena trascorsa, è stato causa anche di alcuni incidenti.

A Montecanepino di Potenza Picena, una signora è andata fuori strada con l’auto, complice la carreggiata invasa dall’acqua e la pioggia battente, rischiando di finire in un adiacente fosso. La donna, rimasta indenne, è stata recuperata dai vigili del fuoco, intervenuti negli stessi minuti anche sulla Provinciale Val d’Aso ad Altidona (Fermo): un’auto si è ribaltata ed è finita in un fosso, gli occupanti sono stati soccorsi dai pompieri con non poche difficoltà e dunque affidati alle cure dei sanitari.

Sempre nel Maceratese, forse a causa di un fulmine, si è verificato un incendio di contatori in un edificio a Tolentino: le fiamme sono state spente dai pompieri. Disagi anche nell’area del Montelago Celtic Festival a Serravalle di Chienti, dove alcune auto sono rimaste impantanate e sono state assistite dai vigili del fuoco. In serata annullato lo spettacolo Camen Danza allo Sferisterio. Strade invase dall’acqua a Macerata e a Civitanova Marche. A Porto Recanati sono stati inondati alcuni sottopassi, con conseguenti problemi per le auto in transito.

Nella zona di Ancona è salito a circa 80 il numero di interventi effettuati dai vigili del fuoco in provincia tra Ancona, Jesi, Osimo, Fabriano ma anche Numana e Sirolo: le richieste hanno riguardato timori di infiltrazioni d’acqua in garage e cantine, allagamenti di strade e piante cadute, nonché qualche pompaggio.

Gli interventi effettuati nelle varie provincie sono così distribuiti: Ancona 30, Macerata 20, Pesaro Urbino 10, Ascoli Piceno 10, Fermo 10.

Nella giornata odierna, nelle Marche la fase di allerta arancione per “isolati temporali di forte intensità” scende a gialla e senza criticità idraulica. Lo si apprende dall’ultimo bollettino di allertamento diramato ieri alla Protezione civile regionale.