Restano stabili a quota 10 i ricoveri causa Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore: diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-1), crescono quelli nei reparti non intensivi (+1). Nel dettaglio resta un solo paziente ricoverato in intensiva, 1 in semi intensiva e 8 in reparti a minore gravità. Zero i degenti nei pronto soccorso della regione.

In aumento i dimessi/guariti: sono 99490 (+12 in 24 ore).

Nessun decesso nelle ultime 24 ore

Non ci sono state vittime causa Covid nelle ultime 24 ore: il totale resta di 3038 decessi dall’inizio della pandemia.