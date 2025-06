ANCONA – Ben 19 mezzi navali battenti bandiere di Paesi stranieri, presenti in porti turistici delle Marche, risultavano di proprietà di soggetti fiscalmente residenti in Italia che però non avevano provveduto a comunicare all’Agenzia delle Entrate, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, né la disponibilità, né tantomeno il loro valore di mercato.

Lo ha scoperto il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Ancona, nell’ambito di un’attività di polizia economico e finanziaria, avviata lo scorso anno: il valore complessivo delle 19 imbarcazioni è superiore a un milione e mezzo di euro.

La normativa fiscale prevede l’obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi annuale, qualsiasi investimento o bene detenuto all’estero, tra i quali devono essere ricomprese anche le unità navali da diporto. Tale obbligo, consente agli organi di controllo di poter meglio apprezzare la reale capacità contributiva del dichiarante e ricavarne informazioni ed elementi utili per valutare l’adeguatezza o meno dei redditi dichiarati. Per le ipotesi di omessa dichiarazione, le sanzioni previste sono state quantificate complessivamente in circa 145mila euro.