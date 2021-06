FERMO – A Fermo, in località Casabianca, un giovane, residente in zona, viaggiava su un bus di linea con uno zaino contenente oltre 120 gr di hascisc, tra cui 45 dosi già pronte, e materiale per lo spaccio ‘on the road’. E’ stato individuato e denunciato dalla polizia durante l’intensa attività di controlli in operazioni ad alto impatto disposte dal Questore.

Ieri posti di controllo e verifiche dinamiche del personale della Questura, del Reparto Prevenzione Crimine e con la collaborazione dell’unità cinofila della Guardia di Finanza: identificate 110 persone e verificati poco meno di 50 veicoli.

Tra i “sorvegliati speciali” della Polizia anche ieri, le attività di trasporto pubblico dopo i recenti interventi delle Volanti della Questura, del Radiomobile e degli equipaggi dei Carabinieri che hanno consentito di identificare autori, spesso giovanissimi, di atti violenti e comportamenti illeciti. Gli agenti saliti su un bus con l’unità cinofila e un giovane viaggatore si è subito alzato per scappare con un piccolo zaino.

E’ stato inseguito dai poliziotti: sul posto bus che aveva abbandonato, il cane ha trovato un involucro contenente 4 grammi di hascisc. Il giovane ha tentato di nascondere lo zainetto sotto un’auto e poi si è tolto la maglietta per disperdersi tra i bagnanti, ma è stato bloccato. Nello zaino rinvenute 45 dosi pronte per lo spaccio di hascisc (in tutto 50 grammi) e un involucro della medesima sostanza da 73 grammi; c’erano anche banconote di vario taglio e un bilancino di precisione sporco di sostanza stupefacente, necessari per la distribuzione on the road. Dalla successiva perquisizione dell’abitazione del giovane non sono emersi altri quantitativi di droga ma è stato trovato un grinder per preparare le dosi.