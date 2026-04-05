MONTEMARCIANO – Sarebbe stato visto cadere a terra improvvisamente, poi il dramma. E’ spirato in ospedale il ciclista di 18 anni che in questo giorno di Pasqua stava percorrendo in mountain bike il lungomare tra Falconara Marittima e Marina di Montemarciano, nei pressi del sottopasso dietro l’area dell’ex Montedison. All’origine della caduta, secondo le prime informazioni, potrebbe essere stato un malore. Immediato l’allarme: sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Gialla di Falconara e del 118 che hanno avviato le manovre di rianimazione. Il 18enne è stato poi trasferito in condizioni molto gravi all’ospedale regionale di Torrette, anche grazie all’intervento dell’eliambulanza. Sul luogo dell’accaduto sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco per i rilievi e per supportare le operazioni di soccorso. Le condizioni del giovane falconarese erano da subito apparse disperate. Poi il più tragico epilogo, in quello che sarebbe dovuto essere solo un giorno di sole e di festa. E’ stata disposta l’autopsia per chiarire le cause del decesso.

