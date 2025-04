CASTELFIDARDO – Lutto a Castelfidardo per l’improvvisa morte dell’ex sindaco Mirco Soprani. Aveva 65 anni, è stato stroncato da un attacco di cuore. La notizia si è diffusa questa mattina ed è stato uno choc per la città della fisarmonica, dove ha ricoperto la carica di sindaco per due mandati dal 2006 al 2016, dopo essere stato sin dal 1997, inizio della sua carriera politica, come assessore alla Cultura, allo Sport e alle Politiche giovanili nella giunta Marotta, di cui è stato anche vicesindaco.

Il malore fatale nella notte, attorno alle 5, nella sua abitazione di Recanati dove viveva con la moglie. A febbraio 2019 si era chiusa la sua ventennale esperienza politico-amministrativa, dopo le dimissioni da consigliere comunale di Castelfidardo, carica che ricopriva dal 2016, per fare spazio ai giovani. Ma ha continuato ad essere una delle figure di spicco politico per la città.

Il lutto di Castelfidardo

“Un lutto profondo e improvviso ha stordito stamattina la città ammantandola di un velo di tristezza e incredulità. Ci ha lasciato Mirco Soprani, un amico di tutti e della comunità intera prima ancora che ex sindaco, giornalista, dirigente sportivo, arbitro e delegato tecnico di pallavolo, personaggio impegnato a tutto tondo nel tessuto sociale e culturale”.

La camera ardente presso la Casa del Commiato “Alba Nova” di via Bramante sarà aperta domenica alle ore 11. I funerali lunedì alle 15 nella Chiesa Collegiata.