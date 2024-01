ANCONA – Presentato questa mattina l’avvio del cantiere per il Mercato delle Erbe per l’intervento di riqualificazione della durata di due anni, finanziato con fondi PNRR per 5 milioni e 800mila euro.

Il mercato sarà fruibile e raggiungibile da parte della clientela per tutta la durata del cantiere, gli esercenti rimarranno al loro interno. Grazie ai marciapiedi che saranno utilizzabili sarà possibile continuare ad usufruire anche degli esercizi commerciali in sede fissa su corso Mazzini. Spostamento invece per i 25 ambulanti di corso Mazzini che troveranno posto in corso Garibaldi dall’8 gennaio.