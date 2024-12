Viva Servizi S.p.A. informa che in applicazione dell’ordinanza 05/2024 e a seguito dei lavori di rinnovamento della rete idrica eseguiti negli ultimi mesi, sono partiti i lavori per il rinnovamento della pavimentazione stradale in via Salmoni e via Avvenati ad Ancona. La durata complessiva dell’intervento è di circa 2 settimane. Viva Servizi provvederà al rifacimento della pavimentazione stradale interessata dalla posa delle condotte idriche. A tal fine il Comune di Ancona ha disposto i relativi divieti di sosta con preavviso minimo di 48 ore in via Avvenati, mentre per via Salmoni dovrà essere istituito il senso unico con direzione via Del Conero a via Angelini, mentre il traffico in discesa sarà deviato alla rotatoria di via Angelini in direzione Pietralacroce. Tale schema viario, già sperimentato con successo in occasione dei lavori di posa delle condotte, non influirà sui flussi di traffico già deviati dalla presenza del cantiere di via Rodi.

Conerobus dovrà tuttavia prevedere la soppressione delle fermate delle linee per tutta la durata dei lavori.