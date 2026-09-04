Inaugurata oggi ad Ancona la mostra “San Francesco vive”, organizzata in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi.

L’iniziativa si inserisce nel programma della Festa del Mare, che quest’anno si intreccia con le celebrazioni dell’ottavo centenario francescano.

Attraverso 22 pannelli, l’esposizione ripercorrerà la vita di San Francesco, con un’attenzione particolare al passaggio del santo nelle Marche. Il percorso offrirà ai visitatori l’opportunità di conoscere più approfonditamente la straordinaria figura di Francesco d’Assisi e il suo messaggio di fraternità e di pace.

La mostra è organizzata dal Comitato per le celebrazioni francescane 2023-2026 di Ancona, promosso dall’Associazione Opere Caritative Francescane OdV per coordinare le celebrazioni degli ottocentenari francescani. Oltre all’associazione capofila, fanno parte del Comitato l’Arcidiocesi di Ancona-Osimo, il Comune di Ancona, l’Università Politecnica delle Marche, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, la Camera di Commercio delle Marche, l’ANCI Marche e la Provincia Picena “San Giacomo della Marca”.

La mostra, a ingresso libero, resterà aperta dal 4 settembre al 4 ottobre, tutti i giorni dalle ore 15 alle 19.