Inaugurato ieri pomeriggio il nuovo municipio di Monte Cavallo, ricostruito in seguito al sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016. Un passaggio importante nel percorso di ricostruzione del piccolo centro dell’entroterra maceratese, che restituisce alla comunità non soltanto gli uffici dell’amministrazione, ma un luogo sicuro, accessibile e destinato ad accogliere servizi essenziali, attività istituzionali e spazi di aggregazione.

Alla cerimonia hanno preso parte la senatrice Elena Leonardi, il sottosegretario alla Presidenza della Regione Marche Silvia Luconi, il presidente della Provincia di Macerata Alessandro Gentilucci, il presidente del Consiglio regionale delle Marche Gianluca Pasqui, insieme a diversi consiglieri regionali, numerosi sindaci del territorio e rappresentanti delle istituzioni locali.

I lavori, finanziati con oltre 3,2 milioni di euro nell’ambito della ricostruzione post-sisma, hanno interessato il complesso comunale costituito da due corpi di fabbrica realizzati in epoche differenti.

Sulla parte storica, risalente alla seconda metà dell’Ottocento, è stato realizzato un intervento di miglioramento sismico che ha previsto, tra le altre opere, il rifacimento della copertura e del cordolo perimetrale, il consolidamento delle murature e dei solai e l’inserimento di elementi di rinforzo strutturale. La porzione più recente è stata invece demolita e ricostruita.

Particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità e alla piena fruibilità degli spazi: i due edifici sono stati collegati attraverso una rampa interna al piano terra e una scala con montascale al primo piano, garantendo l’accessibilità tra i diversi livelli del complesso. Anche le finiture esterne sono state uniformate per favorire un inserimento armonico dell’intervento nel tessuto urbano esistente.

Il nuovo municipio torna così ad accogliere una pluralità di funzioni. Gli uffici comunali sono collocati al primo piano della parte ricostruita, mentre al piano terra trovano spazio la sede della Protezione Civile, quella della Pro Loco e una sala destinata a manifestazioni, feste e conferenze. Nell’edificio storico trovano posto la sala consiliare e gli spazi espositivi, oltre all’ufficio postale e a locali dedicati ai servizi sociosanitari al piano terra.

I lavori si sono conclusi il 3 giugno 2026, nel pieno rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell’intervento, e l’opera è stata successivamente collaudata. Nella parte storica del municipio troverà inoltre posto l’archivio storico comunale, attualmente interessato dalle attività di restauro e classificazione finanziate dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche.

Il commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli ha dichiarato: «Restituire il municipio a Monte Cavallo significa restituire alla comunità un punto di riferimento fondamentale e dare concretezza a quella ricostruzione che deve creare le condizioni per continuare a vivere e progettare il futuro nei nostri territori. Nei piccoli Comuni dell’Appennino la sede comunale è anche un presidio dello Stato e dei servizi. Oggi Monte Cavallo ritrova una struttura sicura, moderna e accessibile che, oltre agli uffici comunali, mette a disposizione spazi per i servizi essenziali, per la socialità e l’aggregazione. Rendere questi luoghi realmente fruibili e accessibili – ha aggiunto – significa anche costruire comunità più inclusive. È questo il senso di una ricostruzione che non si limita a riparare gli edifici, ma punta a rendere i nostri borghi più vivi e attrattivi: garantire servizi e luoghi di comunità è un incentivo concreto per contrastare lo spopolamento e favorire il ritorno delle persone. L’intervento, inoltre, è stato portato a termine nel pieno rispetto dei tempi previsti. Ringrazio il sindaco Pietro Cecoli e l’amministrazione comunale per il lavoro svolto, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l’Usr e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato».

Il sindaco di Monte Cavallo Pietro Cecoli ha evidenziato: «La rinascita della nostra sede comunale rappresenta un traguardo simbolico e concreto di resilienza e ripartenza per tutta la comunità di Monte Cavallo. Con questo intervento restituiamo ai cittadini una struttura moderna, sicura ed efficiente, destinata non solo agli uffici pubblici e ai servizi essenziali, ma anche alla vita sociale e culturale del territorio. Un ringraziamento sincero va alla Struttura Commissariale, al Commissario Guido Castelli, alla Regione Marche, all’USR Marche, alla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica delle Marche, alla ditta esecutrice, alla direzione dei lavori con il suo staff per il lavoro straordinario che ha permesso di completare l’opera nel pieno rispetto dei tempi previsti. Un grazie a tutti i dipendenti comunali che si sono adoperati per il trasloco e al pittore Daniele Cristallini, che ha impreziosito i nostri nuovi spazi con alcune sue opere».