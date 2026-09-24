ANCONA – Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende, tra l’altro, il tetto agli alunni stranieri nelle classi e il divieto di indossare burqa e niqab.

Nella scuola primaria “il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno due anni di scuola dell’infanzia” non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, il tetto del 30% nelle classi prime riguarda gli “studenti con cittadinanza non italiana che non hanno frequentato con esito positivo, per almeno tre anni scolastici, il sistema nazionale di istruzione”. Lo prevede la bozza del decreto legge atteso in Consiglio dei ministri con diverse misure in materia di scuola.

Come si legge nella bozza del decreto, le istituzioni scolastiche, “nell’ambito della propria autonomia” provvedono con questi criteri a costituire le classi iniziali della scuola elementare e delle medie e superiori “a decorrere dall’anno scolastico 2027/28”, “al fine di garantire un’equilibrata composizione delle classi, funzionale alla qualità dell’azione educativa e didattica, alla piena fruizione del diritto allo studio e alla integrazione degli studenti stranieri”. In caso di iscrizione in corso d’anno alla classe prima oppure a inizio o in corso d’anno a classi successive, la bozza prevede che le istituzioni scolastiche provvedano, dall’anno scolastico appena iniziato, “all’inserimento degli alunni e degli studenti in classi nelle quali la presenza di alunni e di studenti” stranieri non superi il tetto del 30%.

Qualora non sia possibile applicare il tetto agli alunni stranieri per il numero delle domande di iscrizione, “gli Uffici scolastici di ambito territoriale, d’intesa con i dirigenti scolastici interessati, adottano le misure organizzative necessarie a garantire una presenza equilibrata di tali alunni e studenti tra le istituzioni scolastiche viciniori, nel rispetto del principio di prossimità e di piena effettività del diritto allo studio, tenendo conto del domicilio dell’alunno o dello studente o, comunque, delle comprovate esigenze familiari, con particolare riferimento a quelle connesse alla necessità di assistenza a figli con disabilità, che non permettano soluzioni alternative”. Lo prevede la bozza del decreto scuola atteso in Consiglio dei ministri.