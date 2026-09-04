E’ stato assegnato nel pomeriggio di giovedì il Premio Stamira 2026, il riconoscimento voluto dall’assessorato alle Pari Opportunità di Ancona per celebrare le anconetane che hanno portato in alto il nome del capoluogo dorico.

Il Premio alla carriera è stato assegnato a Cinzia Nicolini, storica dirigente della Questura di Ancona, mentre il Premio Stamira “in carriera”, è andato a Barbara Marchetti ingegnere, docente universitaria e ricercatrice anconetana.

Menzione speciale alla memoria per Gianna Fabi Dirigente di Ricerca presso la sede CNR-IRBIM di Ancona, scomparsa nel marzo 2025.