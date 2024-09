Banca Macerata è lieta di annunciare l’avvio di una nuova collaborazione con l’Anthropos ASD di Civitanova Marche, un'associazione sportiva di eccellenza, che si dedica all'organizzazione di attività sportive, ludiche ed agonistiche per persone con disabilità fisica, visiva ed intellettivo relazionale.

La decisione di sostenere Anthropos nasce dalla profonda convinzione di Banca Macerata che lo sport rappresenti uno strumento fondamentale di inclusione sociale e un'opportunità per migliorare la qualità della vita di tutti, in particolare delle persone con disabilità. Questa collaborazione riflette l’impegno dell’Istituto a promuovere non solo lo sviluppo economico, ma anche il benessere sociale della comunità locale, con iniziative che abbiano un impatto positivo e duraturo nel territorio.

“Siamo orgogliosi di sostenere Anthropos per i prossimi 3 anni e di contribuire alla loro missione di inclusione e integrazione attraverso lo sport”, ha dichiarato Ferdinando Cavallini, Presidente di Banca Macerata. “Questa sponsorizzazione è in linea con i nostri valori di solidarietà e attenzione alla persona, e rappresenta un passo importante nel nostro impegno a favore di un futuro più inclusivo e accessibile per tutti. Crediamo che ogni individuo debba avere l'opportunità di esprimere il proprio potenziale e di partecipare pienamente alla vita comunitaria, indipendentemente dalle proprie abilità fisiche o cognitive.”

“Banca Macerata – ribadisce il Direttore Generale Toni Guardiani – da sempre vicina al territorio e alle sue realtà più significative, riconosce l'importanza di supportare iniziative che, come quelle di Anthropos, mettono al centro la persona e la sua valorizzazione attraverso lo sport. Oltretutto, esattamente come la nostra Banca, la sua attività pone le sue radici in tutto il territorio, partendo da Civitanova Marche per poi ampliarsi alla provincia di Macerata, fino ad arrivare nell’anconetano e nel fermano.”

“Era desiderio dei nostri soci fondatori – dice Nelio Piermattei, Presidente di Anthropos – dare alle persone con disabilità, attraverso lo sport, opportunità di crescita personale e di pari dignità. Ad oggi Anthropos è primaria associazione nel mondo dello sport paralimpico nazionale sia per la mole di attività messa sul campo, sia per numero di ragazze/i avviati allo sport, sia per numero di discipline praticate, sia per risultati conseguiti. Continueremo a dare il massimo perché tutto ciò continui anche negli anni a venire e, in questo senso, il sostegno di Banca Macerata è sicuramente impulso e sostegno importanti. Ringrazio il Presidente Cavallini, il Direttore Guardiani e tutto il CDA della Banca per aver sposato il nostro progetto.”