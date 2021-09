Cresce il numero delle vittime causa Covid nelle Marche nelle ultime 24 ore. Sono due i decessi registrati, mentre contagi e ricoveri restano sostanzialmente stabili. Cala l’incidenza.

A Macerata il maggiore contagio, incidenza in calo

Sono 171 i nuovi positivi (ieri 172), il 20,4% dei tamponi molecolari analizzati (171 su 837), e il 4,5% degli antigenici (30 su 662). Scende sotto quota 70 l’incidenza che si attesta a 68,60 infetti ogni 100mila abitanti.

Continua ad essere Macerata la provincia con più contagi (53), seguita da Ascoli Piceno (32), Pesaro-Urbino (31), Ancona (25), Fermo (18): sono 12 i casi provenienti da fuori regione.

Salgono le terapie intensive, due vittime

In lieve aumento i ricoveri totali: sono 80 (+1 in 24 ore). L’aumento riguarda in particolare i degenti in terapia intensiva: sono 22 (+2). Stabili a quota 18 i ricoverati in semi intensiva, mentre c’è un lieve calo nei reparti non intensivi: sono 40 (-1 in 24 ore).

Due i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Si tratta di un 80enne di Ancona e di una una 86enne proveniente da fuori regione, entrambi con patologie pregresse. Nelle Marche, da inizio pandemia, sono morte 3.051 persone, 1.713 uomini e 1.337 donne.