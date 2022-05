SENIGALLIA – Grave incidente stradale questa mattina a Senigallia, poco prima di mezzogiorno, in via Capanna. Un uomo di 77 anni che si trovava in sella alla sua bici è stato travolto da una moto, guidata da un 19enne. Terribile l’impatto per l’anziano portato in condizioni critiche in eliambulanza all’ospedale regionale a Torrette di Ancona. La prognosi è riservata.