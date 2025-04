Viva Servizi informa che, nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria relative alle condotte idriche finanziati con fondi PNRR e finalizzati alla riduzione delle perdite e alla distrettualizzazione delle reti più significative del territorio dell’AATO2, avvierà da lunedì 7 aprile il rinnovamento della rete idrica a Falconara M. in via Tito Speri, nel tratto compreso tra via Salvo d’Acquisto e via degli Spagnoli.

L’intervento, particolarmente complesso a causa della presenza di altri sottoservizi e del contestuale rifacimento delle derivazioni d’utenza, sarà eseguito senza interruzioni del traffico veicolare. Tuttavia, in alcuni tratti sarà vietata la sosta su entrambi i lati della strada. La conclusione dei lavori è prevista entro il 22 maggio.

Viva Servizi si scusa per i possibili disagi confermando l’impegno a contenerli il più possibile.