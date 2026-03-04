SIROLO – Le recenti mareggiate hanno cancellato il tratto di spiaggia che collega la Spiaggia San Michele-Sassi Neri alla Spiaggia Urbani di Sirolo (Ancona), eliminando l’unica via di fuga per i visitatori durante la stagione estiva. La falesia sovrastante ha subito frane significative, con un arretramento di 21 metri negli ultimi 23 anni, alcune in prossimità del centro storico abitato. Per constatare i danni, questa mattina a Sirolo hanno fatto un sopralluogo gli assessori regionali alla Difesa della costa, Tiziano Consoli, e allo Sviluppo economico, Giacomo Bugaro, insieme al presidente dell’Ente Parco del Conero, Luigi Conte. L’incontro era stato richiesto dal Comune per sollecitare interventi urgenti.

Il Comune ha già elaborato un progetto di riqualificazione del litorale, sviluppato con l’Università Politecnica delle Marche e il Cnr, inserito nella piattaforma nazionale per la difesa del suolo ReNDis. Il progetto attende però di essere inserito in graduatoria dall’Autorità di bacino dell’Appennino Centrale prima di poter avviare le successive autorizzazioni.

“L’arretramento della falesia e la perdita del collegamento tra le spiagge impongono un’azione rapida e coordinata con il Comune, l’Autorità di bacino e tutti gli enti competenti”, dice Consoli.

“Intervenire tempestivamente significa salvaguardare il tessuto economico locale e garantire continuità alla stagione turistica”, aggiunge Bugaro.