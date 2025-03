Si stima che dal 70 all'80% delle donne e degli uomini sessualmente attivi venga contagiato dagli HPV nel corso della vita, purtroppo nel 10% dei casi le sue alterazioni cellualri possono progredire in forma tumorale.

In occasione della giornata mondiale per la lotta al papilloma virus, l'AST di Ancona ha organizzato un pomeriggio di vaccinazioni gratuite e senza appuntamento presso gli ambulatori vaccinali di Ancona, Castelfidardo, Falconara, Fabriano, Jesi e Senigallia per le ragazze nate dal 1996 al 2012 e i ragazzi nati dal 2006 al 2012. Pap test e HPV test gratuiti invece per le donne tra i 25 e i 64 anni.